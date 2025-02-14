فريق الكرلنغ للسيدات يفوز بالميدالية الذهبية في هاربين؛ وكوريا الجنوبية في المركز الثاني في ترتيب الميداليات

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فاز فريق الكرلنغ الكوري الجنوبي للسيدات في جميع المباريات العشر ليحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في مدينة "هاربين" الصينية.وهزم الفريق الكوري، المكون من "كيم يون جي" و"كيم مين جي" و"كيم سو جي" و"سول يي يون" و"سول يي جي"، نظيره الصيني بنتيجة 7–2 اليوم الجمعة خلال المباراة النهائية في منافسات الكرلنغ للسيدات، التي أقيمت في صالة الكرلنغ في "بينغ فانغ" في "هاربين".وبذلك تمكن فريق السيدات من استعادة لقب البطولة في هذا الحدث، بعد أن احتل المركز الأول في دورة ألعاب "تشانغ تشون" لعام 2007 عندما فاز بجميع المباريات العشر في البطولة.وقد ساعدت الميدالية الذهبية التي أحرزها الفريق، وهي الميدالية الـ16 لكوريا الجنوبية في "هاربين"، على معادلة الرقم القياسي الذي حققته البلاد في دورة ألعاب "سابورو" لعام 2017 من حيث أكبر عدد من الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.ومن المقرر أن تنتهي الدورة، التي استمرت 8 أيام، اليوم الجمعة بحفل ختامي يبدأ في التاسعة مساء (بتوقيت كوريا).وقد حصدت كوريا الجنوبية 16 ميدالية ذهبية و15 فضية و14 برونزية، لتحتل المركز الثاني بعد الصين في الترتيب العام للميداليات.