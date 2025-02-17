ترامب يتعهد باستهداف ضرائب القيمة المضافة ضمن التعريفات الجمركية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعامل أنظمة ضريبة القيمة المضافة بنفس الطريقة التي تعامل بها التعريفات الجمركية، مما يعني أن الضريبة قد تؤثر على حساب التعريفات الجمركية المتبادلة للدول الأخرى.وفي منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يوم السبت، قال ترامب إن ضريبة القيمة المضافة ستُعتبر مماثلة للتعريفات الجمركية بموجب خطة التعريفات الجمركية المتبادلة، واصفا ضريبة القيمة المضافة بأنها "أكثر عقابية من التعريفات الجمركية".وجاءت هذه التصريحات بعد أن وقّع ترامب مذكرة يوم الخميس، أعلن فيها عن خطة لفرض "تعريفات متبادلة" ضد الدول التي تفرض رسوما على واردات السلع الأمريكية بمعدل أعلى من المعدل الذي تفرضه الولايات المتحدة على سلع تلك الدولة.وقال ترامب أيضا إن التعريفات الجديدة ستأخذ في الاعتبار مجموعة من الحواجز التجارية والحواجز غير الجمركية الأخرى التي تبناها شركاء أمريكا التجاريون.ويشير أحدث منشور لترامب إلى أن الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار ضريبة القيمة المضافة عند حساب التعريفات الجمركية المتبادلة لكل دولة. وضريبة القيمة المضافة هي نوع من ضريبة النسبة المئوية الوطنية المضافة إلى السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويتم استخدامها في أكثر من 170 دولة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.