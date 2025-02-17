وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يتفقان على تعزيز التحالف والتعاون

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز التحالف الثنائي والتعاون بشأن قضايا كوريا الشمالية.وتوصل وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" ونظيره الأمريكي "ماركو روبيو" إلى ذلك الاتفاق خلال محادثاتهما التي استمرت 40 دقيقة يوم السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث ناقش الجانبان التحالف بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، وقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أكد وزيرا الخارجية التزامهما بـ"نزع السلاح النووي الكامل" من كوريا الشمالية، والتعاون الوثيق في صياغة وتنفيذ السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية في المستقبل.وقد تبادل الجانبان معلومات حول التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك إرسال قوات كورية شمالية إلى الحرب ضد أوكرانيا، واتفقا على التعاون في الجهود المبذولة للتعامل مع هذه القضية.وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب تشو من واشنطن أن تأخذ في الاعتبار موقف سيول، بينما رد روبيو بالقول إنه سينقل ذلك الطلب إلى الوكالات الأمريكية ذات الصلة.