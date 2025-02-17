مبيعات سبائك الذهب في كوريا تبلغ أعلى مستوياتها بسبب الطلب المتزايد

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بلغت مبيعات سبائك الذهب والخدمات المصرفية الذهبية التي تقدمها شركات وبنوك الإقراض التجاري الكبرى في كوريا الجنوبية، مستويات قياسية مرتفعة خلال شهر فبراير الجاري.ووفقا للصناعة المالية أمس الأحد، بلغ إجمالي مبيعات سبائك الذهب في أول 13 يوما من شهر فبراير لدى البنوك الخمسة الكورية الكبرى: "شين هان" و"كوك مين" و"هانا" و"نونغ هيوب" و"أوري"، 40.63 مليار وون.ويمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في شهر يناير، و20 ضعفا لنفس الفترة من العام الماضي.وقفزت المبيعات اليومية لسبائك الذهب في البنوك الخمسة، والتي بلغت حوالي ملياري وون في 3 فبراير، إلى ما يقرب من أربعة مليارات وون في يوم 5 فبراير، ثم تجاوزت خمسة مليارات وون بعد يومين، وهو ما تزامن مع زيادة حادة في أسعار الذهب العالمية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. وقد ارتفعت المبيعات أكثر لتتجاوز عشرة مليارات وون يوم 13 فبراير، بعد يوم واحد من قرار شركة كوريا للسك والطباعة الأمنية، وهي مورد رئيسي لسبائك الذهب، بتعليق إمدادات سبائك الذهب للبنوك مؤقتا. كما وصل رصيد حسابات الذهب المصرفية في ثلاثة بنوك تجارية إلى مستوى قياسي بلغ 896.9 مليار وون حتى يوم 13 فبراير، ليقترب من 900 مليار وون لأول مرة.