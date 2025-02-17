نائب وزير التجارة الكوري يزور واشنطن لمناقشة التعريفات الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

سيزور نائب وزير التجارة الكوري "باك جونغ وان" الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، من أجل إجراء محادثات حول القضايا التجارية المعلقة بين البلدين، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.ووفقا لوزارة التجارة الكورية، سيزور باك العاصمة الأمريكية واشنطن بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، حيث يلتقي بعدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي.وسوف يكون باك أول مسؤول تجاري كوري كبير يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.ومن المتوقع أن يتعرف باك خلال اجتماعاته المخطط لها في واشنطن على تفاصيل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وأن يعرض موقف سيول ومخاوفها في هذا الشأن.ومن المرجح أيضا أن يرتب باك لزيارة وزير الصناعة والتجارة "آن دوك غُن" للولايات المتحدة.وكان ترامب قد فرض مؤخرا تعريفات جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25%، وأعلن عن خطة لفرض تعريفات جمركية متبادلة على الدول التي تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية.