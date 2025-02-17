فريق الدفاع القانوني عن الرئيس يون ينفي إصدار أمر بقطع الكهرباء عن البرلمان

Photo : YONHAP News

نفى الفريق القانوني للرئيس "يون صوك يول" ادعاءات نواب الحزب الديمقراطي المعارض بأن قوات الأحكام العرفية قطعت التيار الكهربائي عن جزء من مبنى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وأصدر فريق الدفاع القانوني عن الرئيس يون بيانا أمس الأحد يرفض تلك الادعاءات، ووصفها بأنها "تشويه وتلاعب"، وقال إن قطع التيار الكهربائي تمت مناقشته حتى تتمكن مجموعة المهام الخاصة 707 من تنفيذ مهمتها لمنع الوصول إلى البرلمان، مؤكدين أنه لم يكن المقصود منه شل البرلمان.وأضاف أن "كواك جونغ كيون" رئيس قيادة الحرب الخاصة للجيش آنذاك، أمر بقطع التيار الكهربائي بشكل تعسفي، مشيرين إلى أن كواك شهد بأن ذلك كان بناء على أوامره فقط وأنه لم يتلق أي أوامر من أي شخص بخصوص قطع التيار الكهربائي.وكان نواب الحزب الديمقراطي المعارض قد قالوا أمس إنهم تأكدوا من أن قوات الأحكام العرفية قطعت الكهرباء عن الطابق السفلي من البرلمان لمدة خمس دقائق تقريبا من الساعة 1:06 من صباح يوم 4 ديسمبر، وزعموا أن يون أمر بقطع الكهرباء لمنع البرلمان من تمرير قرار برفع الأحكام العرفية.