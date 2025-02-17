وفاة ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت السيدة "كيل وان أوك" إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، يوم أمس الأحد عن عمر يبلغ 97 عاما.وأعلنت القائمة بأعمال وزيرة المساواة بين الجنسين "شين يونغ سوك" عن وفاة "كيل" في بيان أصدرته أمس، قائلة إن "كيل" قامت بحملة نشطة في الداخل والخارج لزيادة الوعي بمعاناة الضحايا.وأضافت القائمة بأعمال وزيرة المساواة أنه من المحزن فقدان ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، مؤكدة على أن وزارتها ستواصل العمل لاستعادة شرف وكرامة الضحايا.وقد أدى وفاة "كيل" إلى رفع العدد الرسمي للناجيات المتبقيات على قيد الحياة في كوريا الجنوبية إلى سبع ضحايا، حيث توفيت 233 امرأة من بين 240 مسجلة لدى الحكومة.