الزعيم الكوري الشمالي يزور ضريح والده الراحل

Photo : YONHAP News

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لضريح والده الراحل "كيم جونغ إيل" في ذكرى ميلاده.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن "كيم جونغ أون" قام بزيارة إلى قصر الشمس "كوم سو سان"، أمس، حيث توجد جثتا والده "كيم جونغ إيل"، وجده مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ".وأضاف التقرير أن "كيم" أعرب عن نيته الصادقة في تكريس نفسه للنضال المقدس من أجل الرخاء الأبدي للبلاد، وأمن الشعب وتعزيز رفاهته، والبقاء مخلصا للأفكار الثورية وقضية زعيمي كوريا الشمالية الراحليْن.وكان برفقة كيم جونغ أون في تلك الزيارة كبار المسؤولين في الحزب والحكومة، بمن في ذلك شقيقته "كيم يو جونغ"، ووزير الدفاع "نو كوانغ تشول".وتعد هذه هي الزيارة الأولى المعلن عنها لكيم جونغ أون إلى ذلك الضريح في ذكرى ميلاد والده، منذ عام 2021.