51.2 % من اليابانيين يرون أن العلاقات مع كوريا الجنوبية جيدة

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تبين أن أكثر من نصف عدد اليابانيين يرون أن علاقات بلادهم مع كوريا الجنوبية جيدة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني خلال الفترة من السابع عشر من أكتوبر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي على 1734 من المواطنين اليابانيين البالغين، قيّم 51.2% من المشاركين في الاستطلاع العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بأنها جيدة، بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة بالعام الأسبق.وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة التقييم الجيد للعلاقات بين البلدين 50% منذ عام 2020 الذي بدأ فيه مكتب مجلس الوزراء الياباني في إجراء استطلاعات للرأي بشأن الدبلوماسية اليابانية.وكانت نسبة التقييم الجيد للعلاقات بين سيول وطوكيو قد بلغت 16.6% في عام 2020.