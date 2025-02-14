سيول تؤكد أن الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا يتسبب في إطالة الحرب في أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" على أن دعم كوريا الشمالية لروسيا قد أدى إلى إطالة أمد حربها ضد أوكرانيا.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات أمس الأحد في جلسة نقاشية حول أمن آسيا وأوربا ضمن مؤتمر ميونيخ الأمني الحادي والستين في ألمانيا.وفي إشارة إلى قيام كوريا الشمالية بإرسال قواتها إلى روسيا لمحاربة أوكرانيا، قال "تشو" إنه لا توجد سابقة لمشاركة قوات آسيوية في حرب في أوربا بناء على طلب دولة أوربية.وأضاف أن الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا قد تسبب في تصعيد الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها، وهو ما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا ليس فقط لأوربا ولكن أيضا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وغيرها من المناطق.وقال الوزير "تشو" إنه في مقابل دعمها العسكري، تسعى كوريا الشمالية إلى الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا بهدف تعزيز قدراتها على تهديد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.