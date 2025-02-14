وفد تجاري كوري يزور واشنطن برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة

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من المقرر أن يقوم وفد تجاري كوري بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية "تشيه تيه وان".وقالت غرفة التجارة والصناعة الكورية أمس الأحد إن الوفد المكون من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 20 مجموعة شركات كورية سوف يزور واشنطن يومي التاسع عشر والعشرين من فبراير.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وفد اقتصادي كوري من القطاع الخاص بزيارة للولايات المتجدة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وفي أثناء إقامة الوفد الكوري في واشنطن، سيجرى لقاءات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب خطط الشركات الكورية للاستثمار في الولايات المتحدة.