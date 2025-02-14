معدلات تأييد تغيير الحكومة تبلغ 51.5%

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تبين أن معدلات تأييد تغيير الحكومة في كوريا تفوق معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية، وذلك خارج هامش الخطأ في استطلاعات الرأي، البالغ 3.1 نقطة مئوية.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الثالث عشر والرابع عشر من فبراير الجاري على 1000 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية 44.5%، بانخفاض نسبته 0.7% عن الاستطلاع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد تغيير الحكومة 51.5%، بارتفاع نسبته 2.3%.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 41.4%، بانخفاض نسبته 1.4% عن الأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 43.1%، بزيادة نسبتها 2.3% عن الأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 43.3% من المشاركين يفضلون رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي، وتلاه وزير التوظيف والعمل "كيم مون سو" بـ18.1%، وعمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" بـ10.3%، وحاكم مدينة ديغو "هونغ جون بيو" بـ7.1%، والرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" بـ5.7%.