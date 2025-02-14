ترامب يعلن عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بدءا من أبريل

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ستفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، بعد فرض رسوم مماثلة على أشباه الموصلات.ووقع "ترامب" يوم الخميس الماضي أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن واحد معا، في تصعيد جديد لحرب تجارية يحذر الخبراء الاقتصاديون من تداعياتها التضخمية داخل الولايات المتحدة نفسها.وخلال مراسم توقيع هذا الأمر، أعلن "ترامب" أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة في حدود الثاني من شهر أبريل القادم، معتبرا أن تلك الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة الإيرادات للصناعات الأمريكية.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تصدر سياراتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2016 بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.وبلغت قيمة صادرات كوريا من السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤثر فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على السيارات المستوردة تأثيرا سلبيا على شركات السيارت الكورية.