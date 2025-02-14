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الاقتصادية

حوار وزاري كوري تشيكي بشأن سلاسل التوريد والطاقة

Write: 2025-02-17 13:56:36Update: 2025-02-17 13:58:41

حوار وزاري كوري تشيكي بشأن سلاسل التوريد والطاقة

Photo : YONHAP News

عُقدت اليوم الاثنين في سيول الدورة الثانية من الحوار حول سلاسل التوريد والطاقة بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، بحضور وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" ونظيره  التشيكي "لوكاش فلتشيك".
وتم في اجتماعات اليوم مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات محطات الطاقة النووية، والطاقة الخالية من الكربون، والتجارة، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والصناعات الحديثة المتطورة.
وأعرب الجانب التشيكي عن تقييم إيجابي لتحرك كوريا الجنوبية السلس من أجل إجراء المرحلة الأخيرة من المفاوضات ذات الصلة بتوقيع صفقة بناء محطات للطاقة النووية في جمهورية التشيك وفقا للجدول الزمني والإجراءات المحددة. 
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك عمليات البحث والتطوير المشتركة وتنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة النووية، كما اتفقا على تنمية التعاون التقني في مجال الهيدروجين النظيف الذي يُتوقع أن يحل محل الوقود الأحفوري في المستقبل.
كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في الاستجابة للإجراءات الحمائية التجارية، والتعاون في مجالات البطاريات الثانوية والسيارات المستقبلية والروبوتات، إلى جانب أشباه الموصلات.
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