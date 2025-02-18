صادرات كوريا الجنوبية تشهد أول انكماش منذ 16 شهرا

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي بأكثر من 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أول انكماش على أساس شهري منذ 16 شهرا. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 49.1 مليار دولار في يناير، بانخفاض نسبته 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الصادرات الكورية قد شهدت زيادة لـ15 شهرا متتالية حتى شهر ديسمبر من العام الماضي. وأرجع التقرير السبب في انكماش الصادرات الكورية إلى الانخفاض في عدد أيام العمل الناجم عن العطلة الطويلة لرأس السنة القمرية الجديدة في يناير.وحسب المنتجات، زادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 7.2%، وأجهزة الاتصالات السلكية بنسبة 11%، في حين انخفضت قيمة شحنات المنتجات النفطية بنسبة 29.2%، والأدوات الإلكترونية المنزلية بـ23.1%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ20.1%. كما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 19.2%، مسجلة بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وحسب الدول، انخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 14%، والولايات المتحدة بـ9.4%، بينما زادت لفيتنام بنسبة 4%، وتايوان بـ37.4%.وانخفضت أيضا قيمة الواردات الكورية بنسبة 6.4%، لتصل إلى 51 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري في يناير بمقدار 1.9 مليار دولار.