طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الكوريون يصبحون أكثر خمولا

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وجدت دراسة حديثة أن المراهقين الكوريين صاروا يفتقرون بشدة إلى النشاط البدني، حيث يقضون أكثر من عشر ساعات في اليوم جالسين.ووفقا لتقرير صدر أمس الاثنين عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، اتضح أن طلاب المدارس المتوسطة والثانوية كانوا يمضون في المتوسط 11.02 ساعة جالسين في أيام الأسبوع خلال عام 2023، و9.21 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع.وأظهر التقرير، استنادا إلى نتائج مسح سلوك صحة الشباب الذي أجرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الفترة من عام 2017 إلى عام 2023، أن طلاب المدارس المتوسطة والثانوية جلسوا لمدة 10.19 ساعة في أيام الأسبوع و8.45 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع في عام 2017.وبينما زاد وقت الجلوس بشكل مضطرد، انخفض الوقت الذي يقضيه الطلاب في الجلوس لأغراض الدراسة قليلا. ففي المتوسط، قضى المراهقون 7.59 ساعة كل يوم من أيام الأسبوع جالسين للدراسة في عام 2023، مقارنة بـ7.64 ساعة في عام 2017.وقال فريق البحث إن المراهقين أصبحوا أكثر خمولا حتى في أوقات فراغهم.