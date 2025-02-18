جامعة يابانية تمنح اسم الشاعر الكوري الراحل يون دونغ جو دكتوراه فخرية

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منحت جامعة "دوشيشا" اليابانية درجة الدكتوراه الفخرية لاسم الشاعر الكوري الجنوبي الراحل "يون دونغ جو".ومنحت الجامعة التي يقع مقرها في طوكيو، الدرجة إلى يون، وهو أحد خريجيها، خلال حفل أقيم يوم الأحد بعد التوصل إلى هذا قرار في ديسمبر الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الجامعة درجة الدكتوراه الفخرية لأي شخص بعد وفاته، منذ إنشائها في عام 1875.وقال البروفسور "إيتاجاكي ريوتا" من قسم علم الاجتماع في الجامعة، إن هذا القرار يعكس الندم الذي شعرت به الجامعة لفشلها في حماية يون، الذي تم القبض عليه في عام 1943 في أثناء دراسته في الجامعة، لأنه كان ناشطا في منظمة للطلاب الكوريين الذين يسعون إلى استقلال كوريا عن الحكم الياباني.وقد توفي يون في النهاية في سجن في فوكوكا في 16 فبراير 1945، قبل حوالي ستة أشهر من تحرير كوريا، وكان عمره 28 عاما.وقد حضر "يون إين سوك" الأستاذ الفخري في جامعة "سون كيونغ كوان" في سيول، وهو ابن شقيق يون، الحفل نيابة عنه، وقال في تصريحات لوكالة الكورية يونهاب للأنباء إنه يبدو أن جامعة دوشيشا قد أدركت النفوذ المتزايد للشاعر في اليابان، بعد ثلاثة عقود من إقامة نصب تذكاري له في حرمها الجامعي في عام 1995.