الحكومة الكورية تؤكد مجددا خططها لإطلاق مركز الحوسبة للذكاء الاصطناعي

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أعادت حكومة كوريا الجنوبية التأكيد على خططها لإطلاق مركز الحوسبة الوطني للذكاء الاصطناعي في أقرب وقت، موضحة أنه سيعمل كبنية أساسية رئيسية في عصر تحول الذكاء الاصطناعي.وأعلن القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك" عن هذا الموقف أمس الاثنين خلال اجتماع للجنة الخاصة بالبنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، في سيول.وقال تشيه إن الحكومة ستطلق خدمات المركز في أقرب وقت من خلال تأمين عشرة آلاف وحدة معالجة رسومية متقدمة خلال هذا العام، عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام القادم، ستدعم الحكومة قطاع البحث من خلال إنشاء ستة أجهزة كمبيوتر عملاقة مجهزة بما يعادل ثمانية آلاف وحدة معالجة رسومية.