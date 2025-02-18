نائب وزير التجارة الكوري يتعهد بإجراء مناقشات مفيدة مع المسؤولين الأمريكيين

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قال نائب وزير التجارة الكوري "باك جونغ وان" إنه سيسعى إلى إجراء مناقشات "مفيدة للطرفين" خلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن.وأدلى باك بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين عند وصوله إلى مطار دالاس الدولي، في زيارة للولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام للالتقاء بكبار المسؤولين الأمريكيين من أجل مناقشة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وقال نائب الوزير إنه سيستمع جيدا لما تقوله الولايات المتحدة وسيشرح موقف سيول وآراءها جيدا، حتى يتمكن الجانبان من إجراء مناقشات مفيدة للطرفين. وأوضح أن المناقشات قد تستمر بعد زيارته، كما يمكن إجراء مشاورات تشمل شخصيات أخرى رفيعة المستوى.وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية طلبت من الولايات المتحدة استبعادها من التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 25%، قال باك إن المناقشات مجدولة وأنه سيدلي بتصريحات عن ذلك بعد المناقشات.وكانت وزارة التجارة الكورية قد قالت إن باك سيزور واشنطن من الاثنين إلى الجمعة للالتقاء بكبار المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي.