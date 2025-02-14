المحكمة الدستورية تعقد اليوم جلستها التاسعة في محاكمة عزل الرئيس يون

Photo : YONHAP News

ستعقد المحكمة الدستورية الكورية جلستها التاسعة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، اليوم الثلاثاء.وسوف يستمع قضاة المحكمة خلال الجلسة المقررة في الساعة الثانية من بعد الظهر، إلى حجج ممثلي الرئيس يون وممثلي البرلمان، لمدة ساعتين لكل منهما. كما ستستعرض الجلسة أيضا الأدلة التي تم اعتمادها ولكن لم يتم فحصها بعد.وبمجرد الانتهاء من استجواب الشهود وفحص الأدلة، ستختتم المحكمة الدستورية محاكمة العزل بعد الاستماع إلى البيانات النهائية من كلا الجانبين. ومع ذلك، تخطط المحكمة لعقد جلسة استماع إضافية بعد غد الخميس، وقد طلب الرئيس يون تأجيل تلك الجلسة.ومن المرجح أن تعلن المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت ستؤجل الجلسة العاشرة، والتي من المقرر أن يشهد فيها رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ونائب المدير الأول السابق لجهاز المخابرات الوطني "هونغ جانغ وان"، والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "تشو جي هو".