كوريا الشمالية تنتقد بيان وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

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تعهدت كوريا الشمالية بالمضي قدما في خططها لتعزيز قدراتها النووية، كما نددت بالبيان المشترك الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، حيث أعادت الدول الثلاث التأكيد على السعي إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تلك الانتقادات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية اليوم الثلاثاء، معربة عن "قلقها الشديد" بشأن ما أسمته "التصرفات الحمقاء من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية"، والتي اتهمتها بالتحريض على المواجهة والصراع في شبه الجزيرة الكورية.وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد أصدوا بيانا مشتركا يوم السبت بعد اجتماع عقدوه على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.وقالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ خطة عبثية عفا عليها الزمن، ووصفت نزع السلاح النووي بأنه هدف "قصير النظر". وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه طالما استمرت التهديدات من قبل الولايات المتحدة والدول التابعة لها، فإن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية هي وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس بموجب دستورها وهي ضرورية للسلام والسيادة، مشددة على أنها ستلتزم باستمرار بسياساتها المتمثلة في تعزيز قواتها النووية وردع الولايات المتحدة والقوى التابعة لها تماما.