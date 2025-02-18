اليابان ترسل مسؤولا على مستوى نائب وزير لحفل للمطالبة بدوكدو

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تخطط الحكومة اليابانية لإرسال مسؤول على مستوى نائب وزير إلى حفل سنوي للاحتفال بمطالبة اليابان بجزر دوكدو الكورية الجنوبية في البحر الشرقي.وأوضح تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية، أن الحكومة اليابانية تخطط لإرسال "إيريكو إيماي" نائب الوزير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء، إلى الحفل السنوي المقرر إقامته يوم السبت القادم في مدينة "ماتسو" بمحافظة "شيمان".وأضاف التقرير، الذي أشار إلى الجزر بالاسم الياباني "تاكيشيما"، أن هذه هي السنة الثالثة عشرة على التوالي التي ترسل فيها الحكومة اليابانية نائب وزير إلى هذا الحدث السنوي.وفي مارس 2005، اعتمدت محافظة "شيمان" مرسوما يقضي بتحديد يوم الثاني والعشرين من فبراير باعتباره يوم "تاكيشيما"، لإحياء الذكرى المئوية لإعلان المحافظة سيطرتها على تلك الجزر.وقالت صحيفة يوميوري إن حكومة المحافظة دعت إلى مشاركة أعضاء مجلس الوزراء، لكن الحكومة المركزية قررت عدم إرسال أي منهم نظرا للعلاقات مع سيول.