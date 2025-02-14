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الاقتصادية

انخفاض الزيادة في القروض الأسرية الكورية في الربع الأخير من العام الماضي

Write: 2025-02-18 13:27:06Update: 2025-02-18 13:49:28

انخفاض الزيادة في القروض الأسرية الكورية في الربع الأخير من العام الماضي

Photo : YONHAP News

انخفض  حجم  الزيادة في  القروض  الأسرية في  كوريا  الجنوبية خلال  الربع  الأخير من  العام  الماضي نتيجة  لانخفاض  قروض  الرهن  العقاري السكني  التي  تقدمها البنوك.
ووفقا  لبيانات  "الائتمان  الأسري للربع  الرابع  من  عام  2024" التي  أصدرها  البنك  المركزي  الكوري اليوم،  بلغ  حجم  القروض  الأسرية 1807  تريليونات  وون،  بزيادة  مقدارها 10  تريليونات  و600  مليار  وون  بالمقارنة  مع  الربع  الأسبق، حيث  انخفض  حجم  الزيادة  في  القروض  المنزلية مقارنة  مع  الربع  الثالث  الذي  كان  قد  شد  زيادة  بمقدار  16  تريليونا  و700  مليار  وون.
وقد  بلغ  حجم  القروض  المنزلية من  البنوك  في  الربع  الرابع من  العام  الماضي 6  تريليونات  و900  مليار  وون،  بانخفاض  حاد  عن  الربع  الأسبق  الذي  شهد  زيادة  بمقدار  22  تريليونا  و700  مليار  وون.
وأوضح  البنك  الكوري أن  ذلك  يرجع  إلى  انخفاض قروض  الرهن  العقاري السكني  نتيجة  لتطبيق المرحلة  الثانية  من  برنامج  تخفيف  أعباء  الديون منذ  شهر  سبتمبر من  العام  الماضي وتعزيز  التنظيم  الذاتي في  القطاع  المصرفي.
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