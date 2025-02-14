الصين تحتاج على بيان كوري أمريكي ياباني بشأن احتوائها

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قالت الحكومة الصينية إنها قدمت احتجاجات إلى كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، معربة عن استيائها من البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، والذي تضمن عبارات تنص على "مشاركة تايوان في المنظمات الدولية" و"معارضة التغيير القسري الذي تفرضه الصين على الوضع الراهن".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال حول البيان المشترك، إن حكومته تعارض بشدة قيام الدول المعنية بتشكيل مجموعة صغيرة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ومهاجمتها وتشويه سمعتها وإثارة المواجهة، وأضاف أن بكين قدمت ​​احتجاجات صارمة إلى تلك الدول.وأكد المتحدث الصيني أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن قضية تايوان هي شأن داخلي صيني بحت، ولا يمكن لأي قوى خارجية التدخل فيها. وأضاف أن مفتاح حماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان هو التمسك بمبدأ "الصين الواحدة" ومعارضة استقلال تايوان وانفصالها بحزم. وحث الأطراف المعنية على تعزيز جهود حماية السلام والاستقرار، والتخلي عن أساليب الحرب الباردة، والتوقف عن التحريض على المواجهة وتصعيد التوتر الإقليمي، وأضاف أن الصين ستحمي سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، كما ستتعامل بشكل صحيح مع الاختلافات في الرأي من خلال الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنية. وكان وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني قد أصدروا البيان عقب اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت الماضي.