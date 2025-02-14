وزير الخارجية الكوري يحضر اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين

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سيحضر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي ستعقد في جنوب أفريقيا خلال هذا الأسبوع.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم بأن الوزير "جو" سيحضر الاجتماعات التي ستعقد في مدينة "جوهانسبرغ" يومي 20 و21 من فبراير الجاري، كما سيعقد اجتماعات ثنائية منفصلة هناك.وتوقع بعض المراقبين إمكانية عقد اجتماع بين الوزيرين الكوري والصيني على هامش تلك الاجتماعات، بينما يتوقع البعض الآخر أن يزور الوزير الصيني كوريا ويعقد اجتماعا ثنائيا قبل أو بعد اجتماعات وزراء خارجية كوريا والصين واليابان، التي ستعقد في اليابان الشهر القادم.وكان وزراء الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني قد عقدوا اجتماعا ثلاثيا يوم السبت الماضي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث أكدوا على ضرورة إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بالكامل، كما أصدروا بيانا ثلاثيا تضمن لأول مرة دعم مشاركة تايوان في المنظمات الدولية.ونظرا لحساسية هذه القضية بالنسبة للصين، التي تشدد على مبدأ "الصين الواحدة"، فمن المتوقع أن يتم طرح هذه القضية على جدول أعمال اجتماع الوزيرين الكوري والصيني.