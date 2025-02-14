الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

سام سونغ وإل جي تسجلان أداء ممتازا في العام الماضي

Write: 2025-02-18 13:30:34Update: 2025-02-18 13:55:10

سام سونغ وإل جي تسجلان أداء ممتازا في العام الماضي

Photo : YONHAP News

احتلت  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات المركز  الأول  في  سوق  التلفزيونات العالمية  في  العام  الماضي  2024،  وللعام  الـ19  على  التوالي. وقال  تقرير  من  شركة  أبحاث  السوق  العالمية "اومديا"  إن  حصة  سام  سونغ  بلغت  28.3%  في  سوق  التلفزيونات  العالمية من  حيث  حجم  المبيعات  في  عام  2024  لتحتل  المرتبة الأولى  سنويا  منذ  عام  2006.
وأضاف  التقرير  أن  شركة  إل  جي  الكورية قد  حافظت  على  المركز  الثاني بنسبة  16.1%،  وتلتها شركة  تي  سي  إل  الصينية بـ12.4%،  قم  شركة  هايسينس  الصينية بـ10.5%،  وشركة  سوني  اليابانية  بـ5.4%.
وكانت  سام  سونغ  قد  أعلنت  في  العام  الماضي  عن  دخولها  عصر  التلفزيونات  ذات  الذكاء  الاصطناعي، وحافظت  على  مكانتها بناء  استراتيجية  مبيعات تركز  على  المنتجات المتميزة.  وقد  سجلت  تلفزيونات  سام  سونغ  حصة  تبلغ  49.6%  في  عام  2024  من  حيث  المبيعات في  سوق  الأجهزة المتميزة  التي  يزيد  سعر  الواحد منها  عن  2500  دولار،  كما  حافظت  على  مكانتها  الأولى في  سوق  أجهزة  التلفزيون  الضخمة بقياس  75  بوصة  أو  أكبر،  بحصة  28.7%  من  حيث  المبيعات.
وأشار  التقرير  إلى  أن  "إل جي"  باعت  حوالي  3  ملايين و180  ألفا  من  تلفزيونات  "اوليد"  وهو  ما  يمثل  52.4%  من  إجمالي  المبيعات في  السوق  العالمية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;