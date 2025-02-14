سام سونغ وإل جي تسجلان أداء ممتازا في العام الماضي

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احتلت شركة سام سونغ للإلكترونيات المركز الأول في سوق التلفزيونات العالمية في العام الماضي 2024، وللعام الـ19 على التوالي. وقال تقرير من شركة أبحاث السوق العالمية "اومديا" إن حصة سام سونغ بلغت 28.3% في سوق التلفزيونات العالمية من حيث حجم المبيعات في عام 2024 لتحتل المرتبة الأولى سنويا منذ عام 2006.وأضاف التقرير أن شركة إل جي الكورية قد حافظت على المركز الثاني بنسبة 16.1%، وتلتها شركة تي سي إل الصينية بـ12.4%، قم شركة هايسينس الصينية بـ10.5%، وشركة سوني اليابانية بـ5.4%.وكانت سام سونغ قد أعلنت في العام الماضي عن دخولها عصر التلفزيونات ذات الذكاء الاصطناعي، وحافظت على مكانتها بناء استراتيجية مبيعات تركز على المنتجات المتميزة. وقد سجلت تلفزيونات سام سونغ حصة تبلغ 49.6% في عام 2024 من حيث المبيعات في سوق الأجهزة المتميزة التي يزيد سعر الواحد منها عن 2500 دولار، كما حافظت على مكانتها الأولى في سوق أجهزة التلفزيون الضخمة بقياس 75 بوصة أو أكبر، بحصة 28.7% من حيث المبيعات.وأشار التقرير إلى أن "إل جي" باعت حوالي 3 ملايين و180 ألفا من تلفزيونات "اوليد" وهو ما يمثل 52.4% من إجمالي المبيعات في السوق العالمية.