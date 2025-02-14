الحكومة الكورية تضع خطة للتعامل مع حرب الرسوم الجمركية

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قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن الحكومة ستضع خطة للتصدير تتضمن دعم التمويل التجاري بقيمة تزيد عن 360 تريليون وون، وهو الدعم الأكبر من نوعه على الإطلاق، مع تنويع المواد والمناطق التصديرية استعدادا للرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، حيث أشار إلى أن إدارة ترامب أطلقت حرب الرسوم الجمركية، وهو ما يعرض قطاع التصدير الكوري لحالة طوارئ، حيث سيتم فرض رسوم جمركية على سلع التصدير الكورية الرئيسية مثل السيارات وأشباه الموصلات.وأوضح تشيه أن الحكومة تعمل على إعداد تدابير للاستجابة التجارية، مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، والتواصل بشكل وثيق مع شركات التصدير، بحيث يعمل القطاعان العام والخاص كفريق واحد لتنفيذ أنشطة التواصل متعددة الأبعاد تجاه الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بزيارة الوفد الاقتصادي الكوري الخاص الذي يضم رؤساء تنفيذيين لأكبر 20 مجموعة شركات كورية إلى الولايات المتحدة، والتي ستبدأ غدا وتستمر يومين، أعرب تشيه عن توقعاته بأن تلك الزيارة ستكون بمثابة جسر للتعاون التجاري قبل إجراء مناقشات شاملة بين الحكومتين الكورية والأمريكية.