خطة حكومية لتوسيع خدمات النقل التي تعمل في الساعات المتأخرة والمبكرة

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قررت الحكومة الكورية توسيع خدمات سيارات الأجرة والحافلات ذاتية القيادة التي تعمل في الساعات المتأخرة والمبكرة يوميا.وأعلنت وزارة النقل أمس الثلاثاء أنها ستخصص سبع مناطق كمناطق تجريبية لهذه الخدمات، كما ستضخ 2.6 مليار وون، أي ما يقرب من 1.8 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ هذه الخطة.وتشمل المناطق التجريبية السبع كلا من: سيول، وسيجونغ، وبان كيو وآن يانغ في مقاطعة كيونغ كي، وتشون آن في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، وكيونغ جو في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وها دونغ في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وجزيرة جيجو.وبالنسبة لمنطقة العاصمة، فسوف تقوم حكومة مدينة سيول بتوسيع منطقة الخدمة لتشمل منطقة كانغ نام بأكملها، وزيادة عدد المركبات التي تقدم الخدمات من ثلاث إلى ست في محاولة لحل مشكلة نقص سيارات الأجرة في الساعات المتأخرة من الليل في تلك المنطقة المزدحمة. كما ستوسع العاصمة عدد الحافلات ذاتية القيادة التي تبدأ أول نوبة من اليوم من حافلة واحدة إلى أربع حافلات مع إضافة مسارات تعمل عليها هذه الحافلات.