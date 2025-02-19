وزارة التعليم تسعى لإقرار قانون لمعالجة الصحة العقلية للمعلمين

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تسعى وزارة التعليم الكورية لإقرار قانون جديد يجعل من الممكن فصل المعلمين أو إجبارهم على أخذ إجازة إذا كانوا غير قادرين على أداء واجباتهم بسبب الإصابة بمرض عقلي.وأعلنت الوزارة عن قانون سمته مؤقتا باسم "قانون هانُل"، أمس الثلاثاء، في أعقاب المأساة الأخيرة عندما قُتلت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في ديغون، طعنا بالسكين بواسطة معلمتها.وتشمل التدابير المقترحة الفصل الفوري للطلاب عن المعلمين العدوانيين أو غير القادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بسبب مشاكل صحية عقلية، وإلزام المدارس بالإبلاغ عن مثل هذه الحوادث إلى مكتب التعليم ذي الصلة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إنشاء "لجنة لملاءمة أداء وظيفة المعلم" للمساعدة في تحديد المعلمين الذين يواجهون صعوبات بسبب حالتهم العقلية أو الجسدية، وتقديم توصيات للعلاج النفسي أو أخذ إجازة أو الفصل.وسوف يتم تعزيز سلامة المدارس من خلال توسيع تركيب كاميرات المراقبة في الممرات ومداخل السلالم والفصول الدراسية.يذكر أن تلميذة اسمها "كيم ها نول" في الصف الأول الابتدائي قد تعرضت للطعن حتى الموت الأسبوع الماضي بواسطة معلمتها التي لديها تاريخ من مشاكل الصحة العقلية.