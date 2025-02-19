منظمة دايركت ريليف تحصل على جائزة سيول للسلام

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تمت تسمية منظمة "دايركت ريليف" الإنسانية غير الربحية، للفوز بجائزة سيول للسلام السابعة عشرة.وأعلنت مؤسسة جائزة سيول للسلام الثقافية عن هذا القرار أمس الثلاثاء، وقالت إن المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قامت بحماية حياة أشخاص يواجهون أزمات مختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحروب والكوارث المناخية والفقر، من خلال تزويدهم بإمدادات طبية. وأضافت أن منظمة دايركت ريليف مارست عملا إنسانيا وساهمت أيضا بشكل كبير في الرفاهية الإنسانية من خلال منح الناس الأمل في بدء حياة جديدة.وتعليقا على ذلك، قال بايرون سكوت الرئيس التنفيذي لمنظمة دايركت ريليف، ، إنه يشعر بالفخر لأن جهود المنظمة في تقديم المساعدات الإنسانية على مدى السنوات الـ76 الماضية نالت تقديرا من مؤسسة مرموقة كهذه.وقد تأسست منظمة دايركت ريليف في عام 1948، وظلت نشطة في مشروعات معالجة المساواة في الصحة، وتحسين صحة الأمهات والمواليد الجدد، ومكافحة إدمان المخدرات، بينما تأسست جائزة سيول للسلام في عام 1990 لتكريم روح السلام في أولمبياد سيول لعام 1988. ومن بين الفائزين السابقين بجائزة سيول للسلام: الأمينان العامان السابقان للأمم المتحدة "بان كي مون" و"كوفي عنان"، والمستشارة الألمانية السابقة "أنغيلا ميركل".