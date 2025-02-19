ترامب يلمح إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على واردات السيارات ستبلغ حوالي 25%، وسوف يصدر إعلان في هذا الشأن يوم الثاني من أبريل.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء عندما سئل عن الرسوم الجمركية على السيارات، حيث قال إنه من المرجح أن يعلن عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، وسوف تكون "في حدود 25%".وعندما سئل عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والأدوية، قال ترامب إنها ستكون "25% أو أعلى، وسوف ترتفع بشكل كبير على مدار العام".ومع ذلك، قال ترامب إنه يريد منح الشركات "الوقت الكافي" قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة، وأضاف أنه عندما تأتي الشركات إلى الولايات المتحدة ولديها مصانع هنا، فلن يكون هناك رسوم جمركية، لذلك فإنه يريد منحها فرصة صغيرة.