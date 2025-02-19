توقعات بإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقوة 3 غيغاوات في كوريا

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أفادت بعض التقارير بأن مجموعة مستثمرين تخطط لإنشاء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم للذكاء الاصطناعي، في كوريا الجنوبية.وقال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الثلاثاء، إنه سيتم استثمار ما يصل إلى 35 مليار دولار في مركز البيانات، الذي سيكون بسعة 3 غيغاوات، مما يجعله أحد أكبر مرافق بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم. ويقود هذا المشروع شركة "ستوك فارم رود"، وهي مجموعة من المستثمرين شارك في تأسيسها كل من "برايان كو" وريث شركة "إل جي"، و"أمين بدر الدين" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بدر للاستثمار" التي يقع مقرها في الأردن.وأوضح التقرير أن سعة الثلاثة غيغاوات تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعة المخطط لها لمجمع مراكز البيانات في ولاية تكساس الأمريكية الذي تموله شركة "أوبن إيه آي" ومجموعة "سوفت بانك"، ضمن مشروع "ستار غيت" في الولايات المتحدة.وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أن مركز البيانات سيقع في المنطقة الجنوبية الغربية بعيدا عن سيول، ومن المقرر أن يكتمل بناؤه بحلول عام 2028.