عائلة ضحية للعمل القسري تفوز بتعويض مباشر من شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي

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حكمت محكمة سيول لصالح عائلة أحد ضحايا العمل القسري الياباني في زمن الحرب، والتي رفضت خطة التعويض الحكومية وسعت إلى الحصول على تعويضات مباشرة من شركة يابانية.وأمرت محكمة سيول الجزئية اليوم الأربعاء شركة فرعية محلية تابعة لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات، بدفع 83 مليون وون، أي حوالي 57 ألف دولار أمريكي، لعائلة الراحل "تشونغ تشانغ هي"، وهو ما يعني أن عائلة تشونغ يمكن أن تتلقى التعويض الذي كان من المفترض أن يأتي من شركة "ميتسوبيشي"، من شركتها التابعة، وهي طرف ثالث في القضية.كما سمحت المحكمة بالتنفيذ المؤقت لحكمها، مما يعني أنه يمكنها فرض الدفع حتى إذا تم الاستئناف ضد الحكم. وكانت حكومة الرئيس "يون صوك يول" قد اقترحب في مارس 2023 تعويض ضحايا العمل القسري من خلال مؤسسة عامة مدعومة من سيول، بدلا من مطالبة الشركات اليابانية التي استفادت من العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية بمدفوعات مباشرة.لكن عائلة تشونغ رفضت الاقتراح ورفعت دعوى قضائية في ذلك الشهر ضد الفرع المحلي للشركة اليابانية.