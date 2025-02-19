5 شركات لصناعة السيارات تستدعي أكثر من 76 ألف مركبة بسبب خلل في الأجزاء

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ستستدعي خمس شركات لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أكثر من 76 ألف مركبة بشكل طواعي، بسبب عيوب في أجزائها.ووفقا لوزارة النقل الكورية اليوم الأربعاء، ستستدعي "كيا" و"بي إم دبليو كوريا" و"رينو كوريا موتورز" و"تيسلا كوريا" و"جاغوار لاند روفر كوريا"، حوالي 76 ألف مركبة من 37 طرازا مختلفا، حيث ستستدعي كيا حوالي 35 ألف سيارة من طرازين، بما في ذلك سيارتها الكهربائية "نيرو"، بسبب خلل في نظام الوسادة الهوائية، وستبدأ في تقديم خدمات الإصلاح يوم الأربعاء القادم.وسوف تستدعي "بي إم دبليو كوريا" حوالي 24 ألف سيارة من 28 طرازا، بما في ذلك السيارة السيدان "آي 528"، لمعالجة مشاكل في موصل سلك مضخة التبريد، وستبدأ في تقديم خدمات الإصلاح يوم الخميس.وقالت الوزارة إن أصحاب المركبات يمكنهم المرجوع إلى هذا الموقع على الإنترنت: www.car.go.kr من أجل معرفة ما إذا كانت مركباتهم خاضعة للاستدعاء أم لا.