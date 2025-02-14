القائم بأعمال الرئيس الكوري يبحث مع وزير الصناعة التشيكي تعزيز التعاون الاقتصادي

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استقبل "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري أمس الثلاثاء وزير الصناعة والتجارة التشيكي "لوكاش فلتشيك" الذي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية حاليا، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.وخلال اللقاء، أكد "تشيه" أن الحكومة الكورية تنفذ أعمالها في مختلف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية دون أي نوع من الاهتزاز، وأن جميع شؤون الدولة تسير بشكل مستقر، داعيا الجانب التشيكي إلى تنفيذ مشروعات التعاون الرئيسية القائمة بين البلدين، بما في ذلك مشروع بناء محطة للطاقة النووية في دوكوفاني، دون أي عوائق.كما دعاه إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإنشاء نظام للتعاون بين البلدين ليتم من خلاله تطوير التكنولوجيا وتوفير الموارد البشرية ذات الصلة بالطاقة النووية.ومن جانبه، أعرب الوزير التشيكي "فلتشيك" عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، والذكرى العاشرة على إقامة علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.كما أعرب عن أمله في مواصلة التعاون مع الشركات الكورية ذات القدرات التكنولوجية العالية في مجالات محطات الطاقة النووية والبطاريات الثانوية.واتفق الجانبان على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تنفيذ المشروعات القائمة بينهما، بما في ذلك مشروع بناء محطة للطاقة النووية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى.وكانت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية قد تم اختيارها في شهر يوليو من العام الماضي كشريك تفاوضي وحيد مفضل لمشروع بناء محطتي الطاقة النووية رقمي 5 و6 في منطقة دوكوفاني بجمهورية التشيك، ومن المتوقع أن يتم توقيع صفقة نهائية بهذا الشأن في شهر مارس القادم.