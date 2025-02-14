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الثقافية

تنظيم فعاليات موسم كوريا في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع

Write: 2025-02-19 12:14:02Update: 2025-02-19 13:50:49

تنظيم فعاليات موسم كوريا في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الأربعاء أنه سيتم تنظيم فعاليات "موسم كوريا " يومي الجمعة والسبت القادمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن الفعاليات مجموعة من العروض الفنية المعاصرة والتقليدية المميزة بمشاركة عدد من المشاهير، بمن فيهم المطرب "كيه ويل" والمطربة "غومي"، وفرقة الموسيقى التقليدية "كوين".
كما تتضمن الفعاليات تجارب للثقافة الكورية تهدف إلى تعزيز المعرفة بالفنون والثقافة الكورية لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى هامش موسم كوريا، سيتم افتتاح مركز "كوريا 360" في "دبي فيستيفال سيتي مول" للترويج لموجة الثقافة الكورية "هاليو" يوم الثامن والعشرين من فبراير.
وتستضيف وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية فعاليات "موسم كوريا" في الإمارات العربية المتحدة بدءا من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل القادم لتعريف الجمهور في الإمارات بالثقافة الكورية الغنية.
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