الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

مجموعة هان هوا الكورية توقع مذكرة تفاهم مع شركة توازن الإماراتية للجودة والمطابقة

Write: 2025-02-19 12:51:09Update: 2025-02-19 13:51:04

مجموعة هان هوا الكورية توقع مذكرة تفاهم مع شركة توازن الإماراتية للجودة والمطابقة

Photo : YONHAP News

وقعت شركة هان هوا الكورية للتكنولوجيا الدفاعية والجودة مذكرة تفاهم مع شركة توازن الإماراتية للجودة والمطابقة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الاختبار وضمان الجودة للمنتجات الدفاعية، وتحسين العمليات لضمان امتثال أنظمة الدفاع لأعلى المعايير العالمية.
وتخطط "هان هوا" الكورية لتوسيع أعمالها في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون الاستراتيجي مع الإمارات في اختبار وضمان جودة الأسلحة والمنتجات الدفاعية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين موثوقية وكفاءة المنتجات الدفاعية مع فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين كوريا والإمارات.
وتركز المذكرة على الابتكار في مجال فحص المنتجات الدفاعية وتأهيلها، بالإضافة إلى دعم مبادرات البحث والتطوير واستكشاف فرص توسيع التعاون بين البلدين في المستقبل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;