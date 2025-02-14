مجموعة هان هوا الكورية توقع مذكرة تفاهم مع شركة توازن الإماراتية للجودة والمطابقة

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وقعت شركة هان هوا الكورية للتكنولوجيا الدفاعية والجودة مذكرة تفاهم مع شركة توازن الإماراتية للجودة والمطابقة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الاختبار وضمان الجودة للمنتجات الدفاعية، وتحسين العمليات لضمان امتثال أنظمة الدفاع لأعلى المعايير العالمية.وتخطط "هان هوا" الكورية لتوسيع أعمالها في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون الاستراتيجي مع الإمارات في اختبار وضمان جودة الأسلحة والمنتجات الدفاعية.ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين موثوقية وكفاءة المنتجات الدفاعية مع فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين كوريا والإمارات.وتركز المذكرة على الابتكار في مجال فحص المنتجات الدفاعية وتأهيلها، بالإضافة إلى دعم مبادرات البحث والتطوير واستكشاف فرص توسيع التعاون بين البلدين في المستقبل.