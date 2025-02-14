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تبين أن جنديا كوريا شماليا كانت قد أسرته القوات الأوكرانية في شهر يناير الماضي، قد أعرب عن رغبته الانشقاق إلى كوريا الجنوبية.وأعرب الجندي الكوري الشمالي المعروف باسم "ري" عن رغبته هذه في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تشوسون إلبو" اليومية الكورية الجنوبية ونشرتها اليوم الأربعاء، حيث قال إنه سيتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ استعدادا للتوجه إلى كوريا الجنوبية.ويعد "ري" أول جندي كوري شمالي أسير لدى أوكرانيا يعرب عن رغبته في العيش في كوريا الجنوبية.وقال إنه جندي يعمل لدى مكتب الاستطلاع العام، وأنه كان يعتقد أنه يقاتل جنودا من كوريا الجنوبية لأن المسؤولين من وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية قالوا كذبا إن مشغلي الطائرات بدون طيار هم جميعا من كوريا الجنوبية.وقال "ري" إنه غادر كوريا الشمالية في أوائل أكتوبر من العام الماضي، وتدرب في مدينة فلاديفوستوك الروسية قبل أن يتم نقله إلى منطقة كورسك الروسية في منتصف ديسمبر.ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الرابع عشر من يناير الماضي إن الجنود الكوريين الشماليين هم، حسب الدستور، مواطنون كوريون جنوبيون، وبالتالي تخطط الحكومة للتفاوض مع أوكرانيا عندما يتقدم الجندي الكوري الشمالي الأسير "ري" بطلب رسمي للانتقال إلى كوريا الجنوبية.