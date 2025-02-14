سيول تراقب المفاوضات الأمريكية الروسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إن الحكومة تراقب عن كثب اتجاهات المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.وأضاف أن الحكومة تخطط لتقديم دعم لأوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الدول الحليفة من أجل استعادة السلام في أوكرانيا وإعادة بناء ما دمرته الحرب فيها، في أقرب وقت ممكن.وأشار المسؤول إلى أن سيول تتواصل بشكل وثيق مع موسكو عن طريق القنوات الدبلوماسية.وقد عقد عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والروس، بمن فيهم وزيرا خارجية البلدين، محادثات أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، تمهيدا لعقد قمة محتملة بين "دونالد ترامب" و"فلاديمير بوتين" في المملكة العربية السعودية.وخلال المحادثات التي استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، اتفق الجانبان على تشكيل هيئة استشارية رفيعة المستوى لتعمل على بحث سبل إنهاء الحرب.