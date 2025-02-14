وفد اقتصادي كوري يزور واشنطن لمناقشة السياسات التجارية الأمريكية

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غادر سيول صباح اليوم الأربعاء وفد اقتصادي رسمي برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية "تشيه تيه وان"، متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يومين.وقبيل مغادرته، قال "تشيه" للصحفيين إن جدول أعمال الوفد يتضمن لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، مشيرا إلى أن السياسات التجارية الأمريكية الجديدة قد تمثل بالنسبة للشركات الكورية أزمة أو فرصة في آن واحد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وفد اقتصادي كوري من القطاع الخاص بزيارة رسمية للولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وفي أثناء إقامة الوفد الكوري في واشنطن، سيعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض وقادة الكونغرس لتبادل الآراء حول السياسات التجارية الأمريكية، حيث سيقدم شرحا حول خطة العمل الهادفة لزيادة الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة.ويتضمن الوفد الكوري 26 من كبار المسؤولين في الشركات الكورية ذات الصلة بصناعات أشباه الموصلات والسيارات والحديد والسفن والطاقة، إلى جانب منصات الإنترنت.