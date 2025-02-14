كوريا الشمالية تستقبل مجموعة سياحية من الصين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

Photo : YONHAP News

قالت بعض التقارير إن كوريا الشمالية قد تفتح حدودها قريبا أمام السياح الصينيين لأول مرة منذ 5 سنوات، أي منذ اندلاع جائحة كورونا، حيث كانت قد أغلقت حدودها في مطلع عام 2020 لمنع انتشار الفيروس.جاء ذلك فيما تطلق وكالات صينية للسفر برامج سياحية إلى كوريا الشمالية.وأوضحت وكالة السفر الصينية "جيشينغ هاي" أمس الثلاثاء أنها حصلت على إذن خاص من شركائها في كوريا الشمالية لتنظيم رحلة سياحية لمواطنين صينيين إلى مدينة "راسون" يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري. وأشارت الوكالة إلى أن المشاركين في الرحلة سيكونون أول مجموعة سياحية صينية خاصة تزور كوريا الشمالية منذ 5 سنوات.وتتضمن برامج الرحلة السياحية الصينية المرتقبة إلى كوريا الشمالية زيارات لدفيئات "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، ومصنع لمعالجة الأغذية، ومتحف فني، وغيرها من المعالم السياحية، بالإضافة إلى مشاهدة عرض للتيكوندو.