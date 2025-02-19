كوريا الجنوبية تعرب عن استعدادها لقبول أسرى الحرب الكوريين الشماليين

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أخطرت حكومة كوريا الجنوبية أوكرانيا باستعدادها لاستقبال أي جنود كوريين شماليين أسرى لدى الجيش الأوكراني إذا طلبوا الانشقاق إلى الجنوب.وقال مسؤول من وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء إن هذه السياسة تتماشى مع دستور كوريا الجنوبية، الذي ينص على أن الكوريين الشماليين هم مواطنون كوريون جنوبيون.وقال المسؤول أيضا إنه فيما يتعلق بإعادة أسرى الحرب إلى الوطن، فمن المهم احترام الإرادة الحرة للأفراد وفقا للقانون الدولي.وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تواصل سيول مشاوراتها مع كييف وتوفر كل ما يلزم من حماية ودعم.وفي مقابلة مع صحيفة يومية كورية جنوبية نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال جندي كوري شمالي أسره الجيش الأوكراني، واسم عائلته "ري"، إنه يرغب في طلب اللجوء والانشقاق إلى الجنوب.