ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال يناير بأسرع وتيرة في 17 شهرا

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة خلال 17 شهرا خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.وقال البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، ليستقر عند مستوى 120.18 نقطة في يناير، وليرتفع للشهر الثالث على التوالي.ويمثل هذا أكبر نمو منذ أغسطس 2023، عندما سجل نموا بنسبة 0.8%.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 1.7% ليسجل زيادة سنوية للشهر الثامن عشر على التوالي.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 4% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.6%.وظلت أسعار الغاز والمياه والكهرباء دون تغيير عن الشهر الماضي.