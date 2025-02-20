بدء المحاكمة الجنائية للرئيس يون اليوم الخميس

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من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية للرئيس "يون صوك يول" اليوم الخميس، حيث تُعقد جلسة استماع بعد الظهر.وستعقد محكمة سيول المركزية الابتدائية أول جلسة تمهيدية في محاكمة الرئيس "يون" الجنائية بتهمة التمرد في الساعة 10 صباحا.وستعقد المحكمة في الوقت نفسه جلسة استماع أخرى للنظر في طلب "يون" بإلغاء احتجازه وإطلاق سراحه.وقال الفريق القانوني للرئيس "يون" في وقت سابق إن الرئيس، المحتجز حاليا، سيحضر تلك الجلسة.ومن ناحية أخرى، ستعقد المحكمة الدستورية جلستها العاشرة في محاكمة عزل الرئيس "يون" بعد ظهر اليوم.وستضم هذه الجلسة المقرر انعقادها في الساعة الثالثة عصرا، مشاركة ثلاثة شهود، وهم: رئيس الوزراء الموقوف حاليا "هان دوك سو"، والنائب الأول السابق لمدير وكالة المخابرات "هونغ جانغ وان"، والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "جو جي هو".وإذا انتهت المحكمة الدستورية من الإجراءات دون جلسات استماع إضافية، فمن المتوقع أن تصدر حكمها في منتصف شهر مارس القادم.