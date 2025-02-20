خلافات بين الأحزاب السياسية حول الميزانية الإضافية

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اختلفت الأحزاب السياسية الكورية حول الميزانية الإضافية للحكومة، قبل يوم واحد من انعقاد جلسة الهيئة الاستشارية الثلاثية المعنية بشؤون الدولة والتي تضم رؤساء الأحزاب السياسية والحكومة.وفي اجتماع المجلس الأعلى للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الأربعاء، دعا رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الإضافية في المناقشة الثلاثية. وزعم "لي" أن كلا من حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة وافقا على ذلك، وألمح إلى احتمال التخلي عن نحو توزيع مدفوعات نقدية شاملة، حيث إن الحزب الحاكم يعارض ذلك بشدة.ومن جانبه، دعا حزب قوة الشعب الحاكم إلى توخي الحذر من الإسراف في الإنفاق في الميزانية، مشددا على ضرورة استعادة الأموال التي خفضتها المعارضة من جانب واحد في خطة الحكومة لميزانية 2025. وقال الحزب الحاكم، الذي يعارض خطة الميزانية الإضافية للحزب الديمقراطي التي تبلغ قيمتها 35 تريليون وون، أي حوالي 24 مليار دولار، باعتبارها سياسة شعبوية، إن الميزانية يجب أن تركز على دعم الصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وأصحاب المشروعات الصغيرة، وسط تباطؤ الطلب.