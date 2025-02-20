رئيس الوزراء هان والبرلمان يترافعان في محاكمة عزل هان

Photo : YONHAP News

عُقدت جلسة استماع للمرافعات الشفوية في المحكمة الدستورية أمس الأربعاء في محاكمة عزل رئيس الوزراء "هان دوك سو".وادعى الفريق القانوني للبرلمان أن "هان" حرض الرئيس "يون صوك يول" وأهمل ممارسة "يون" حق النقض ضد مشروعات القوانين المتعلقة بتعيين مستشار خاص للتحقيق مع السيدة الأولى "كيم كون هي" والتقرير حول وفاة جندي مشاة البحرية لعام 2023 الذي أقره البرلمان. كما ادعى أن رئيس الوزراء تغاضى عن إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وساعد وحرض على ذلك من خلال عدم اتخاذ إجراءات لوقف الرئيس. كما يُشتبه في أن "هان" قد أعاق تحقيقا خاصا في التمرد المزعوم، ورفض تعيين القضاة المرشحين للمحكمة الدستورية عندما كان قائما بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس "يون" عن العمل.ومن جانبه، حث رئيس الوزراء المحكمة على رفض طلب العزل، مدعيا أنه لم يكن على علم بخطة الأحكام العرفية مسبقا، كما حاول إقناع الرئيس بعدم المضي قدما في تنفيذها، لكنه فشل في النهاية. وزعم "هان" أنه أوصى "يون" باستخدام حق النقض ضد مشروعات قوانين التحقيق الخاصة بسبب قلقه من عدم دستوريتها، وأضاف أنه رفض تعيينات القضاة لعدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بين الحزبين الحاكم والمعارض.وأنهت المحكمة الجلسة بعد 90 دقيقة، قائلة إنها ستحدد موعدا للنطق بالحكم بعد إجراء المداولات.