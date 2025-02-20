المعلمة التي طعنت تلميذة حتى الموت استخدمت الهاتف للبحث عن الأسلحة والقتل

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حصلت الشرطة، التي تحقق في قضية الطفلة القتيلة "كيم ها نُل" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تعرضت للطعن حتى الموت على يد معلمتها الأسبوع الماضي، على أدلة تشير إلى أن الجريمة كانت متعمدة.وقالت الشرطة في مدينة "ديجون" أمس الأربعاء إن التحقيق الجنائي الرقمي في هاتف المعلمة وجد أنها بحثت عن أسلحة على الإنترنت قبل ارتكاب الجريمة، وبحثت أيضا عن قضايا القتل.وقالت الشرطة أيضا إن جريمة المعلمة كانت على الأرجح مدبرة مع سبق الإصرار والترصد، بالنظر إلى الشهادات وسجلات المحادثات الهاتفية.ويخطط المحققون للنظر في السجلات الطبية للمعلمة وغيرها من البيانات التي يمكن أن تلقي الضوء على دوافعها.لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استجواب المعلمة، نظرا لأنها لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.