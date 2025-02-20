سفير الصين في سيول يعرب عن القلق للمشاعر المعادية لبلاده في كوريا الجنوبية

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أعرب السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "داي بينغ" عن مخاوفه من المشاعر المعادية لبلاده في كوريا الجنوبية.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، قال السفير الصيني إنه أعرب عن هذه المخاوف يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري "كيم سوك كي"، التابع لحزب قوة الشعب الحاكم.وقال "داي" إنهما أجريا محادثة ودية ومعمقة، أعرب خلالها عن "مخاوف جدية" بشأن قيام بعض القوى في كوريا الجنوبية بنشر شائعات والتحريض على المشاعر المعادية للصين.وأضاف أن النائب "كيم" وعد بأخذ هذه المخاوف على محمل الجد والعمل على معالجتها بالصورة المناسبة.وجاءت هذه التصريحات وسط تنامي المشاعر المعادية للصين وانتشار الشائعات بين المحافظين واليمينيين المتطرفين وبعض نواب الحزب الحاكم بأن الصين حاولت التدخل في الانتخابات في كوريا الجنوبية.