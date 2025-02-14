ترامب يقول إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة الشهر القادم أو قبل ذلك

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب "خلال الشهر القادم أو قبل ذلك".وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات في مؤتمر شعبي عقده في "ميامي" أمس الأربعاء، حيث قال إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي قد قال مؤخرا إن الرسوم الجمركية على واردات السيارات ستكون حوالي 25% وأنه سيعلن عنها في الثاني من أبريل تقريبا، لكن تصريحاته الأخيرة تشير إلى أن الإعلان قد يأتي قبل ذلك.وحذر "ترامب" من أنه إذا لم تصنّع الشركات منتجاتها في الولايات المتحدة، فعليها أن تدفع الرسوم الجمركية، متوقعا أن تجلب هذه الرسوم الجمركية تريليونات الدولارات إلى الخزانة الأمريكية.