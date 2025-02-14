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السياسية

الحكومة الكورية تضع خطة تركز على التقنيات المتطورة في البحث والتطوير

Write: 2025-02-20 13:56:53Update: 2025-02-20 14:14:58

الحكومة الكورية تضع خطة تركز على التقنيات المتطورة في البحث والتطوير

Photo : YONHAP News

أعلنت  الحكومة  الكورية عن  خطة  عمل  لاتجاه  الاستثمار الوطني  في  البحث  والتطوير  خلال  العام  القادم تشمل  ثلاث  تقنيات متطورة،  هي:  الذكاء الاصطناعي  والبيولوجيا  والتكنولوجيا الكمومية،  وكذلك  الجيل  القادم  من  التقنيات  الاستراتيجية مثل  أشباه  الموصلات والشاشات،  بالإضافة  إلى  تنمية  المواهب العلمية  والتكنولوجية. 
جاء  ذلك  في  جلسة  استماع عامة  عقدتها  وزارة  العلوم  وتكنولوجيا المعلومات  والاتصالات  أمس  الأربعاء،  حيث  أوضحت  أن  الخطة  تتضمن  3  مجالات رئيسية  لاتجاه  الاستثمار، وهي  تأمين  محركات نمو  جديدة  من  خلال  الابتكار العلمي  والتكنولوجي،  وترسيخ السيادة  العلمية  والتكنولوجية لحماية  الصناعات  المتطورة والأمن،  وحل  المهام الوطنية  لتحقيق  النمو  المستدام.
كما  تم  إدراج  9  اتجاهات استثمارية  رئيسية  وفقا  لذلك،  تشمل  التركيز  على  الاستثمار  في  الذكاء  الاصطناعي، والبيولوجيا  المتقدمة،  والتكنولوجيا الكمومية،  وتعزيز  الاستثمار في  الجيل  القادم من  التقنيات  الاستراتيجية في  الصناعات  الرئيسية مثل  أشباه  الموصلات والشاشات،  ودعم  تطوير  التكنولوجيا  لريادة مجالات  جديدة  مثل  الفضاء  والأمن السيبراني.
وسوف  تقر  الحكومة هذه  الخطة  بعد  جمع  الآراء من  الأوساط  الأكاديمية والصناعية  والبحثية،  ثم  الحصول  على  موافقة  من  قبل  المجلس الاستشاري  الوطني  للعلوم والتكنولوجيا،  وإخطار  الوزارات المعنية  بحلول  يوم  15  مارس  القادم.
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